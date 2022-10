Stiri pe aceeasi tema

- Google refuza sa gazduiasca rețeaua de socializare a lui Donald Trump, Truth Social, in magazinul sau de aplicații Google Play, deoarece conținutul sau nu este suficient de moderat, potrivit gigantului tehnologic, citat de AFP.

- Platforma de socializare Truth Social, creata de Trump Media and Technology Group, este indisponibila in magazinul Google Play, din cauza ingrijorarilor legate de moderarea continutului, relateaza CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul președinte american Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa, Truth Social, in care a solicitat reinvestirea sa in funcția de președinte al SUA sau organizarea „imediata” a unor noi alegeri prezidențiale, relateaza Business Insider, potrivit Digi24.

- Interesul pentru platforma Truth Social a fostului președinte Donald Trump a crescut dupa ce FBI a confiscat documente de la reședința sa de la Mar-a-Lago la inceputul acestei luni, pe masura ce atenția asupra prezenței sale digitale se extinde in ciuda faptului ca site-uri importante de socializare…

- Specialiștii in securitate informatica ai Bitdefender au identificat, recent, peste 30 de aplicatii periculoase de Android, descarcate de peste doua milioane de ori din magazinul oficial Google Play Store, transmite Agerpres.

- Prin intermediul platformei sale de socializare, Truth Social, fostul președinte american Donald Trump spune ca agenții FBI i-au confiscat pașapoartele in timpul percheziției de la proprietatea sa privata din Mar-a-Lago, Florida. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Audierea lui Trump are loc dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida – in cadrul altei anchete federale – care vizeaza sa stabileasca daca a luat cu el dosare clasificate atunci cand a plecat de la Casa Alba. El a sosit la biroul procurorului general al New Yorkului…