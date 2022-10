Google a prezentat seria de smartphone-uri Pixel 7 Pixel 7 si Pixel 7 Pro, smartphone-uri care au avut parte si de un preview din partea companiei americane la Google I/O, au, in principiu, aceeasi constructie ca modelele de anul trecut, cu mici ajustari. Cele doua folosesc Tensor G2, a doua versiune a chipset-ului dezvoltat de Google si lansat initial anul trecut. Acesta ar trebui sa aduca imbunatatiri, printre altele, in ceea ce priveste partea multimedia si de recunoastere a vorbirii, importanta inclusiv pentru folosirea asistentului virtual al companiei. Construit pe un proces de 4nm, Tensor G2 este un upgrade minor, cu frecvente usor mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

