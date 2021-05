Google a prezentat Android 12

Android 12 va avea o noua interfata – este marea informatie pe care Google a lansat-o in cadrul conferintei. Se va numi Material You si este o evolutie interfetei precedente, pe care Google o numea Material Design. Material You, conform celor de la Google, va fi o interfata mai personala, mai umana, care se va adapta in functie de situatie si cazurile de utilizare, oferind si mai multe posibilitati de personalizare pentru utilizatori. Multe elemente ale sistemului de operare vor fi redesenate, inclusiv meniul de notificari. Acestea vor arata ca niste bule separate, mult mai colorate si animate.…