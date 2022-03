Stiri pe aceeasi tema

- Google a anunțat joi, 3 martie, ca a incetat sa mai vanda publicitate online in Rusia, o interdicție care acopera cautarile de pe internet și YouTube, scrie agenția Reuters . Toți bloggerii vorbitori de limba rusa, precum și instituțiile media care folosesc Googleads iși vor pierde veniturile. Twitter…

- Ministerul de Externe rus a declarat marti ca un sistem ar trebui creat pentru a face responsabili gigantii tehnologiei occidentali, inclusiv Meta Platforms Inc si Google al grupului Alphabet, pentru ceea ce a numit "incitare la razboi", a relatat agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, anunța…

- Volvo Group genereaza aproximativ 3% din vanzarile sale in Rusia si are o fabrica in aceasta tara."Avem acum mai multe informatii clare privind sanctiunile si securitatea in regiune .. aceasta inseamna incheierea tuturor operatiunilor din Rusia", a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant, adaugand…

- Guvernul Ucrainei solicita sprijinul voluntar al rețelelor subterani de hackeri din țara pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și pentru a efectua misiuni de spionaj cibernetic impotriva trupelor ruse, potrivit afirmațiilor facute de doua persoane implicate in proiect pentru Reuters .…

- Preturile globale ale carbunelui au crescut aproape de niveluri record, deoarece criza din Ucraina mareste asteptarile ca europenii vor incepe sa solicite combustibili fosili de teama ca tensiunile intre Rusia si tarile occidentale vor duce la intreruperea livrarilor rusesti de gaze naturale, transmite…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…

- Ucraina este decisa sa caute o solutie diplomatica la tensiunile actuale cu Rusia, a declarat, miercuri, ambasadorul sau in Japonia, Serghei Korsunski, care susține ca exista o probabilitate redusa de razboi extins, insa s-ar putea ajunge la conflicte la scara mai mica, transmite Reuters. “Cred ca este…