Google a lansat seria de smartphone-uri Pixel 8 Noua serie de smartphone a companiei este compusa din modele Pixel 8 si Pixel 8 Pro, intre cele doua existand diferente de functionalitate si pret. Ambele modele folosesc un nou chipset produs de Google, numit Tensor G3 (care ar trebui sa fie mai puternic si mai eficient decat versiunea anterioara), cu 8GB RAM pentru Pixel 8, respectiv 12GB RAM pentru Pixel 8 Pro. Pixel 8 Pro are un ecran de 6,7 inch si o baterie de 5.050mAh. Acelasi model va avea un sistem foto compus din trei camere. Alaturi de camera principala de 50MP, exista alte doua camere, ultrawide si tele, ambele de 48MP, cu 5x zoom… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

