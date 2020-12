Google a fost vizat de a treia plângere antitrust în două luni în Statele Unite Autoritațile americane intensifica presiunea asupra Google: o vasta coaliție de state a lansat joi proceduri pentru practici anticoncurențiale împotriva gigantului internetului, care se confrunta deja cu alte doua plângeri din motive similare, potrivit AFP.

Grupul californian &"își menține în mod ilegal puterea de monopol asupra motoarelor de cautare și a piețelor de publicitate aferente printr-o serie de contracte și comportamente anticoncurențiale&", a declarat procurorul general din Colorado, care conduce urmariri penale în numele a 38 de state și teritorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

