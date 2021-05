Stiri pe aceeasi tema

- Conform documentelor prezentate de Procurorul General al statului Arizona, Mark Brnovich, executivii si inginerii companiei americane stiau foarte bine ca optiunile privind localizarea erau greu de gasit in cadrul sistemului de operare. Pe langa ascunderea intentionata a functiei de dezactivare a localizarii,…

- Capitalizarea de piața a criptomonedelor a scazut cu 47% in ultimele șapte zile, potrivit datelor de pe CoinMarketCap, citate de Business Insider, arata Mediafax. Piața criptomonedelor a suferit o cadere brusca miercuri, iar capitalizarea de piața a activelor digitale a ajuns la 1,35 trilioane…

- Cea mai mare producție TV realizata vreodata in Romania, seria Django, se filmeaza, de cateva zile, in zona rurala a Brașovului. Vulcanul Racoș a fost transformat intr-un impresionant platou de filmare. Producția este o reinterpretare in limba engleza a clasicului western din 1966. Serialul va avea…

- In perspectiva Recensamantului General Agricol, runda 2020, pentru care, conform calendarului, colectarea datelor va incepe pe 10 mai 2021, Secretariatul Tehnic Județean Neamț anunța ca, in luna aprilie, a avut loc recrutarea, selectarea, testarea și angajareapersonalului de recensamant. Recenzorii…

- Fostul comisar pentru copii din Anglia, Anne Longfield, a depus marti o actiune in justitie impotriva platformei de clipuri video TikTok, pe care o acuza ca a colectat ilegal date personale de la milioane de copii din Regatul Unit si Europa, informeaza AFP. Anne Longfield da in judecata, in…

- TikTok se confrunta cu o plangere in instanța depusa de fostul comisar pentru drepturile copiilor din Anglia, Anne Longfield, cu privire la modul in care platforma colecteaza și utilizeaza datele copiilor, relateaza BBC.

- Peste 5.000 de persoane au participat in weekend la un eveniment neautorizat, organizat in Padurea Naționala Tonto din Arizona. Ofițerii de paza care patrulau prin zona au descoperit mii de tineri care petreceau ilegal dupa ce au blocat cu drumurile principale cu mașinile, scrie CNN.