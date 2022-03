Google a creat o nouă aplicație pentru Ucraina. Alerta de raid aerian vine pe smartphone Ucrainenii vor putea afla prin intermediul smartphone-urilor despre raidurile aeriene care le vizeaza localitațile, cu ajutorul unei noi facilitati adaugate in sistemul de operare Android. Google a anuntat, vineri, ca a reusit sa creeze un sistem de alerta in caz de raid aerian, care va fi activ in Ucraina. Sistemul de alertare rapida in caz […] The post Google a creat o noua aplicație pentru Ucraina. Alerta de raid aerian vine pe smartphone appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

