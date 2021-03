Google a blocat sau eliminat aproape 3,1 miliarde de reclame online, în 2020 (raport) Aproximativ 3,1 miliarde de reclame online au fost blocate sau eliminate in cursul anului trecut, reiese dintr-un raport Google privind publicitatea inselatoare in 2020, publicat miercuri.



In 2020, Google a adaugat sau actualizat peste 40 de politici ce vizeaza publicitarii si domeniile web.



Potrivit sursei citate, gigantul american a blocat sau eliminat circa 3,1 miliarde de reclame online care incalcau politicile si a restrictionat, in plus, 6,4 miliarde de reclame.



"Actiunile de aplicare a politicilor si restrictionare a reclamelor sunt adaptate in functie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​În anul 2020, Google a blocat sau eliminat aproximativ 3,1 miliarde de reclame online care încalcau politicile sale și a restricționat în plus 6,4 miliarde de reclame, conform raportului anual al companiei privind siguranța în publicitatea online, care prezinta masurile sale…

- Aproximativ 3,1 miliarde de reclame online au fost blocate sau eliminate in cursul anului trecut, reiese dintr-un raport Google privind publicitatea inselatoare in 2020, publicat miercuri. In 2020, Google a adaugat sau actualizat peste 40 de politici ce vizeaza publicitarii si domeniile web. Potrivit…

- Sistemul implementat in Anglia de testare si urmarire a „contactilor” persoanelor infectate cu coronavirus, care a costat 23 miliarde de lire (32 miliarde de dolari), nu a avut un impact clar asupra evolutiei epidemiei de COVID-19, a apreciat Comisia pentru conturile publice a parlamentului, denuntand…

- Uniunea Europeana a transmis recent ca dorește ca sectorul vehiculelor cu emisii zero sa inregistreze o creștere de cel puțin 55% pana in 2030, in comparație cu nivelul din 1990. Asta ar insemna ca la nivel european ar trebui sa avem 30 de milioane de mașini electrice in 2030, de la 615.000 de exemplare…

- Jeff Bezos se va retrage in acest an din functia de director general al grupului Amazon.com, iar seful diviziei cloud, Andy Jassy, va deveni CEO. Bezos va deveni presedinte executiv al consiliului de administratie al Amazon, transmite CNBC. Bezos a infiintat Amazon in 1994 si de atunci a transformat…

- Apple depaseste Amazon, Google si Microsoft, devenind cel mai valoros brand din lume, pentru prima data din 2016, conform clasamentului din 2021 Brand Finance Global 500, realizat de compania de consultanta Brand Finance din Londra, transmite DPA. Valoarea brandului Apple a atins 263,4 miliarde de dolari,…

- ​Microsoft a anunțat venituri de peste 43 miliarde dolari și profit net de peste 15 miliarde dolari în ultimele trei luni din 2020, un an în care compania a afișat rezultate record pe fondul creșterii utilizarii serviciilor de cloud computing și gaming. Divizia Azure a crescut cu 50%, iar…

- Google a finalizat preluarea FitBit, tranzacție in valoare de 2,1 miliarde de dolari Alphabet, firma care detine motorul de cautare online Google, a finalizat preluarea producatorului de dispozitive portabile Fitbit, au anuntat, joi, companiile, transmite Reuters. Potenţiala tranzacţie a provocat…