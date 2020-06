Actorul britanic Ian Holm, cunoscut pentru rolurile sale din &"Stapânul Inelelor&" și &"Alien&", a decedat vineri la vârsta de 88 de ani, a anunțat The Guardian.



Actorul, nominalizat la Oscar pentru rolul din filmul &"Chariots of Fire&", și-a pierdut viața din cauza unei boli asociate cu boala Parkinson, potrivit The Guardian.



&"Cu mare tristețe va anunțam ca actorul Sir Ian Holm s-a stins în aceasta dimineața la vârsta de 88 de ani&", a declarat agentul sau pentru ziar, adaugând ca &"a murit liniștit în spital, alaturi de familie și îngrijitorul…