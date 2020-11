Stiri pe aceeasi tema

- Goni, transformat in furtuna, a atins vineri coastele centrale si sudice ale Vietnamului unde, desi a scazut mult in intensitate, a provocat ploi torentiale care au agravat inundatiile ce afecteaza de o luna aceasta tara, relateaza EFE.Potrivit Centrului de Prognoza Meteorologica din Vietnam,…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vanturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…

- Cel putin 111 persoane au murit si alte 20 au fost date disparute in centrul Vietnamului dupa inundatiile si alunecarile de teren produse in ultimele doua saptamani, au anuntat autoritatile miercuri, o alta furtuna urmand sa loveasca teritoriul tarii in weekend, informeaza AFP. Circa 178.000 de locuinte…

- Uraganul Delta a lovit vineri seara zona de coasta a statului american Lousiana, deja grav afectat de intemperii de cateva luni, devenind astfel a zecea furtuna din acest an care a atins uscatul in Statele Unite, un record, relateaza sambata AFP. Delta a atins uscatul in apropierea orasului de coasta…

- Furtuna tropicala Delta s-a transformat in uragan luni in Marea Caraibilor si se va intensifica in timp ce va trece peste partea mexicana a peninsulei Yucatan marti, inainte de a ajunge in sudul Statelor Unite in aceasta saptamana, au informat meteorologii americani, citati de AFP. Delta se indreapta…

- Uraganul Sally, care a atins miercuri zona de uscat pe coasta americana a Golfului Mexic, s-a deplasat joi spre nord-est, unde se prognozeaza ca va aduce cantitati de apa de peste 30 de centimetri in unele regiuni, la o zi dupa ce a inundat strazi si a provocat pene de curent care au afectat sute…

- Furtuna tropicala Laura s-a transformat marti in uragan in Golful Mexic, fiind insotita de vanturi cu viteze de 120 km/h si amenintand zona de coasta a SUA, a anuntat Centrul national pentru uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza AFP. Laura urmeaza sa creasca in intensitate pe masura ce se va apropia…