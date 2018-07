Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de artisti din intreaga lume isi dau intalnire, intre 24 iulie si 11 august, la Festivalul ICon Arts Transilvania, unul dintre cele mai longevive evenimente dedicate artelor contemporane din Romania, care a ajuns la a XVI-a editie. Intr-un comunicat transmis AGERPRES de organizatori se arata…

- Daca in luna mai formatia de volei masculin CSM Campia Turzii reusea sa promoveze in prima liga voleibalistica din Romania, in urma cu o saptamana, la Blaj, a avut loc stabilirea programului competitional al editiei 2018-2019 din Divizia A1. Read More...

- Este vorba despre machiajul pentru festival. Inspirate de evenimente asemanatoare de peste ocean, precum Festivalul Coachella, doamnele si domnisoarele de la noi au inteles ca doar actul de prezenta nu mai este de ajuns la astfel de evenimente. Trebuie sa iasa in evidenta. Iar pentru asta, e nevoie…

- Marți, 22 mai, la sediul Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles a avut loc reuniunea consiliului pentru tineret cu participarea miniștrilor de resort din statele membre UE. Președinția Consiliului, deținuta actualmente de Bulgaria, i-a invitat pe miniștri sa discute despre principalele prioritați…

- Romania, acasa, in MARGINIME: Intre 15-17 mai 1848 a avut loc Marea Adunare Naționala de la Blaj, de pe Campia Libertații, prin care s-a fixat programul Revoluției din Transilvania. Read More...

- In județul Cluj funcționeaza, in premiera pentru Romania, un centru de voluntariat la Valea Ierii, o baza de pregatire a celor interesați sa dea o mana de ajutor in situații de urgența. Read More...

- Romania sarbatoreste astazi, pentru a 12-a oara, Ziua Europei, o zi de sarbatoare, dar si de responsabilitate deopotriva! Progresele reusite de tara noastra dupa momentul crucial al integrarii in Uniunea Europeana sunt incontestabile si remarcate de marea majoritate a romanilor, al caror optimism pro-european…

- EVENIMENT DE TOP: Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania și Universitatea „Lucian Blaga” organizeaza la Sibiu, vineri, 11 mai 2018, un al doilea eveniment ce pune in dezbatere teme de actualitate de pe agenda Uniunii Europene, dupa dezbaterea din data de 10 mai. Read More...