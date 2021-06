Gondolele din Veneția ar putea fi înlocuite de bărci zburătoare Gondolele din Veneția au o concurența serioasa - barcile zburatoare. Deja o astfel de ambarcațiune a fost testata cu succes in apele Orașului Laguna. Cei care au inventat-o spera ca pe viitor sa devina un mijloc de transport tot mai des folosit in zona si sa contribuie astfel la protejarea orașului turistic. Barcile tradiționale cu motor au erodat de-a lungul vremii cladirile istorice ale Ve Citeste articolul mai departe pe noi.md…

