Stiri pe aceeasi tema

- U Craiova a fost învinsa, sâmbata, de FCSB, scor 0-1, într-un meci contând pentru etapa a noua din Liga 1. Adrian Mutu, tehnicianul oltenilor, a dat vina pe arbitrajul "rușinos" dupa eșecul de pe teren propriu. Keseru a înscris în minutul 61, dintr-un…

- Tehnicianul echipei U Craiova 1948, Adrian Mutu, a criticat dur, sambata seara, prestatia brigazii de arbitri la meciul cu FCSB, scor 0-1, el afirmand ca a fost “o rusine de arbitraj”. “Tactic am stat foarte bine, am inchis toate culoarele. In afara sutului lui Cordea din prima repriza FCSB…

- FCU Craiova - FCSB 0-1 | Adrian Mutu, antrenorul oltenilor, a pus la zid brigada de arbitraj. Toate detaliile despre FCU Craiova - FCSB, AICI! „Tactic, am stat bine. In afara de șutul lui Cordea din prima repriza, FCSB nu a ajuns la poarta. Iar a fost acordat contra noastra foarte ușor un penalty. Arbitrajul…

- Claudiu Keșeru are parte de o revenire perfecta la FCSB: dupa ce a înscris împotriva rivalei Dinamo, atacantul a adus victoria formației pregatite de Edi Iordanescu, scor 1-0, împotriva celor de la U Craiova 1948 (Liga 1, etapa a IX-a).Keseru a înscris în minutul…

- FCU Craiova - FCSB | In minutul 61, roș-albaștrii au deschis scorul din penalty. Toate detaliile despre FCU Craiova - FCSB, AICI! Valentin Crețu, fundașul dreapta al FCSB-ului, a cazut in careu in urma unui duel cu Bradley Diallo, stoperul oltenilor. „Centralul” Iulian Calin a lasat inițial jocul sa…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca in meciul din Banie, cu FCU Craiova, formatia sa nu are alta varianta in afara victoriei. „Suntem in fata unui nou meci important, pentru ca miza este la cote inalte din cauza distantei care ne separa de locurile…

- Edward Iordanescu a susținut, joi, prima conferința de presa în calitate de antrenor al echipei FCSB. Tehnicianul a vorbit despre contractul plin de clauze, a afirmat ca își va asuma responsabilitatea în momentul în care echipa va înregistra rezultate negative și a dezvaluit…

- Adi Mutu i-a luat tare pe olteni din primele zile de cantonament. Jucatorii lui FCU Craiova nu se relaxeaza, avand antrenamente dure. Și acesta e abia inceputul cantonamentului care se va sfarși abia pe 9 iulie. Doar seara primei zile de cantonament a fost ușoara pentru oltenii lui Adrian Mutu. Primul…