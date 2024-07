Golul lui Stanciu, pe lista celor mai frumoase reușite de la EURO 2024 Golul marcat de spaniolul Lamine Yamal impotriva Frantei, in semifinale, a fost ales de comisia tehnica a UEFA drept cel mai frumos de la EURO 2024, in timp ce reusita romanului Nicolae Stanciu, din meciul cu Ucraina, este pe locul patru, informeaza marti EFE. Cu golul sau din partida cu Franta, din afara careului, Lamine Yamal a devenit cel mai tanar marcator din istoria acestei competitii, la varsta de 16 ani si 362 de zile. Spania a invins Franta cu 2-1, iar cateva zile mai tarziu a trecut in finala de Anglia cu acelasi scor, castigand pentru a patra oara Campionatul European. Nicolae Stanciu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

