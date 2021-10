Centrulnatura.ro: Salata cu mar, telina, morcovi, avocado

Am primit o reteta noua de la Bianca Matei, aflata pe dieta "de detoxifiere" de circa 3 ani. In ultimele luni, am discutat si descoperit impreuna modalitati noi si interesante de pregatit feluri de mancare "raw vegan" mai gustoase si mai "satisfacatoare" pentru organism.Una dintre conditii… [citeste mai departe]