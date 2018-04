Golul campionatului nu a ajutat cu nimic! Laurentiu Costache – unul dintre veteranii Ligii A – la 41 de ani, fost prim-divizionar al Petrolului, a reusit ieri golul sezonului in Liga A Prahova, dar, reusita sa incredibila nu a ajutat Ceptura sa ia vreun punct in meciul cu CS Paulesti. Astfel, in prelungirile partidei, imediat ce Paulestiul marcase golul de 2-0, care asigura cele trei puncte, “Lara” si-a rugat unul dintre colegii de la Ceptura sa-i “miste” mingea, la jumatatea terenului, odata cu reluarea partidei, sutand direct in plasa portii aparate de Marinica! Tot in etapa din weekend a primului esalon judetean, Boldestiul s-a impus… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

