- Ianis Hagi (23 de ani) a fost desemnat caștigator in competiția organizata de Federația Romana de Fotbal, in care fanii au votat cel mai frumos gol al fotbaliștilor la echipele naționale in decursul acestui an. FRF a pus la dispoziție suporterilor 16 reușite, iar competiția s-a desfașurat intr-un sistem…

- Jandarmii au dat amenzi de 26.230 de lei, dupa incidentele de la meciul dintre Rapid și FCSB, de la Arena Naționala. Printre cei sancționați se afla organizatorul evenimentului – clubul FCSB – și firma de paza. “In urma incalcarii prevederilor legale in vigoare, Jandarmeria Capitalei a aplicat, pana…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Incetarea așa-numitei situații epidemiologice de anvergura naționala la 25 noiembrie nu inseamna ca landurile federale nu vor putea continua sa ia masurile care se impun in urmatoarea perioada, subliniaza partidele social-democrat, ecologist și liberal, aflate…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat duminica Hotararea prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacientilor cu COVID-19 in Germania. “Se abiliteaza Ministerul…

- Romania se afunda in instabilitate, in contextul demiterii Guvernului Florin Citu si al crizei sanitare si sociale, se arata intr-un articol publicat in cotidianul Le Figaro, in care se comenteaza ca opinia publica pare sa il considere responsabil pe presedintele Klaus Iohannis. Și Frankfurter Allgemeine…