- Transferuri pe banda rulanta in Premier League! Nou-promovata Wolverhampton Wanderers a oficializat transferul campionului european cu nationala Portugaliei, Joao Moutinho. Mijlocasul in varsta de 31 de ani a venit de la AS Monaco contra 5 milioane 600 de mii de euro.

- Internationalul portughez Joao Moutinho, campion al Frantei in 2017 cu AS Monaco, isi va continua cariera in Anglia, la echipa de fotbal Wolverhampton Wanderers, nou promovata in Premier League, au anuntat cele doua cluburi pe site-urile oficiale. Selectionat de 113 ori in nationala tarii sale, pentru…

- Vlad Dragomir (19 ani) ar putea parasi Anglia cu destinația Italia, unde e dorit de Atalanta, dar și de alte cluburi din Serie A. Liber de contract dupa desparțirea de Arsenal, mijlocașul a fost curtat in aceasta vara și de AS Monaco, insa cel mai aproape de transfer e de Italia. Gazzetta dello Sport…

- Aventura lui Cristiano Ronaldo in capitala Spaniei, Madrid, s-a incheiat in mod oficial ieri, 10 iulie 2018. CR7 nu va mai imbraca tricoul ”albilor”, iar din toamna il vom vedea evoluand in Serie A, la Juventus.

- Thomas Lemar (22 de ani) a fost transferat de Atletico Madrid. Formatia "Rojiblanco" a anuntat mutarea pe site-ul oficial. Mijlocasul lui AS Monaco a fost de acord cu mutarea in capitala Spaniei, dupa ce anul trecut a ratat un trasfer in Anglia, unde mai multe echipe l-au dorit. …

- Miercuri, Manchester United a oficializat transferul fundasului dreapta Diego Dalot (19 ani), de la FC Porto, care a semnat un contract valabil pe cinci sezoane, cu optiune de prelungire pe inca unul, suma de transfer fiind de 19 milioane de lire sterline, anunta presa din Anglia. ...

- Aventura lui Gianluigi Buffon la Juventus va lua sfarșit, oficial, in acest week-end, cand legendarul goalkeeper de 40 de ani va bifa ultimul meci in tricoul "Batranei Doamne." "Gigi" nu a luat inca o decizie finala in ceea ce privește viitorul sau. Liverpool și PSG și-au aratat interesul pentru acesta,…

- Transferul jucatorului Kamer Qaka de la CSM Politehnica Iasi la FCSB a mai facut un pas inainte. Ieri, tatal fotbalistului a venit in Romania din Norvegia, unde locuieste, si a participat la tratativele purtate de oficiali ai clubului bucurestean cu reprezentantii lui Qaka, Timofei Cirlig si Arcadie…