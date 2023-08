Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul kosovar Albion Rrahmani a semnat luni un contract pentru urmatorii trei ani cu echipa Rapid Bucuresti.Rapid Bucuresti a semnat luni contractul cu atacantul din Kosovo Albion Rrahmani, un jucator de 22 de ani, adus de la clubul kosovar FC Ballkani, pentru suma de 600.000 de euro, conform…

- Atacantul francez Moussa Dembele, la final de contract cu Olympique Lyon, a semnat un contract ca jucator liber cu clubul saudit Al-Ettifaq, care nu a dezvaluit detaliile financiare, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Al-Ettifaq, care l-a transferat recent si pe Jordan Henderson, capitanul lui…

- Liber de contract dupa desparțirea de CSA Steaua București, mijlocașul Adi Popa (34 de ani) a semnat cu o alta echipa din Liga 2, Concordia Chiajna. Mijlocașul a semnat un contract valabil pe un sezon cu trupa de langa București, a anunțat Concordia Chiajna, pe Facebook. Adi Popa a semnat cu Concordia…

- Atacantul senegalez Mamadou Thiam (28 de ani), sub contract cu U Cluj sezonul trecut, a semnat cu Al-Arabi SC, in Kuwait. Mamadou Thiam mai avea un an contract cu U Cluj. Atacantul senegalez nu s-a prezentat insa la reunirea lotului, forțand plecarea de la gruparea antrenata de Toni Petrea. Gigi Becali…

- Atacantul bosniac Edin Dzeko a semnat un contract cu turcii de la Fenerbahce, acesta venind liber de contract de la Inter Milano, a anunțat joi clubul turc.In varsta de 37 de ani, jucatorul care a jucat in finala Ligii Campionilor, pierduta de Inter in fața lui Manchester City la inceputul acestei…

- Alain Giresse (70 de ani), selecționerul naționalei din Kosovo, a cedat presiunii mediatice și l-a convocat de urgența pe Albion Rrahmani (22 de ani), de la FK Ballkani, golgheterul campionatului intern, cu 20 de reușite, pentru meciurile cu Romania și Belarus. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie,…

- Atacantul francez a semnat un contract pe trei ani in Arabia Saudita, potrivit AFP. El isi va lua ramas bun de la Real Madrid marti, in cadrul unei conferinte de presa."Benzema a semnat un contract pentru transferul sau la Al-Ittihad, pe o perioada de trei ani", au declarat surse pentru AFP.…

- Prim-ministrul Kosovo nerecunoscut, Albin Kurti, și-a exprimat disponibilitatea de a organiza noi alegeri pentru șefia municipalitaților in citeva luni. "Sint foarte conștient ca acești primari nu au aprobarea populației. Sint pregatit sa convoc noi alegeri in citeva luni", a declarat acesta pentru…