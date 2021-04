Stiri pe aceeasi tema

- Angel di Maria (33 de ani), extrema lui PSG, este un jucator esențial in „dream-team-ul” lui Mauricio Pochettino. Marquinhos a deschis scorul in manșa tur a semifinalelor Champions League, contra lui Manchester City. Capitanul Parisului a reluat cu capul, la lung, cornerul executat impecabil de Angel…

- Este aproape de un sezon magic alaturi de Manchester City, grupare care poate cuceri titlul în Premier League (este mare favorita) și care este calificata în semifinalele Champions League. Pep Guardiola a vorbit în termeni duri despre Super Liga, competiție pe care a numit-o "un…

- Fara îndoiala, subiectul momentului este oferit de fotbalul european, acolo unde apariția unei Super Ligi tulbura serios apele. UEFA nu este de acord nici în ruptul capului, dar cele 12 cluburi fondatoare spun sa nu vor da nici macar un pas înapoi. Între timp, au aparut…

- Jurgen Klopp, antrenorul echipei FC Liverpool, considera ca elevii sai nu au pierdut calificarea în duelul cu Real Madrid din sferturile de finala ale Champions League în returul de pe Anfield, încheiat nedecis (0-0), ci în partida tur, câstigata cu 3-1 de spanioli pe teren…

- Dupa calificarea echipei sale în semifinalele UCL, în dauna lui Bayern, Neymar a declarat ca se simte ”mult mai fericit ca înainte” la campioana Franței. Întrebat daca va ramâne la parizieni, brazilianul a raspuns ca ”PSG este o echipa grozava”.„Pentru…

- Arbitrul roman Ovidiu Hațegan a avut parte de un meci extrem de complicat in Liga Campionilor, acolo unde a arbitrat duelul dintre Manchester City și Borussia Dormund. Hațegan a reușit sa enerveze ambele tabere, pe de o parte pe germani pentru un gol anulat, pe de alta parte, pe englezi pentru compensațiile…

- PSG a eliminat-o pe Barcelona din optimile Champions League, dupa 1-1 in manșa retur, disputata pe Parc des Princes, și a fost pentru prima data dupa 14 ani cand formația „blaugrana” a parasit competiția in aceasta runda. O noua „remontada” nu a mai fost posibila in aceasta ediție de Liga Campionilor.…

- Paris Saint-Germain, detinatoarea titlului, s-a calificat fara sa forteze in optimile de finala ale Cupei Frantei la fotbal, dupa ce s-a impus cu 3-0 in fata lui Brest, sambata, cu patru zile inaintea returului cu FC Barcelona din Liga Campionilor, informeaza AFP. In acest meci, in care…