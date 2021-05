Golful Arabic: petrodolarii resuscitează piața de lux Comercianții de bunuri de lux din monarhiile arabe iși vor recupera afacerile in acest an, dupa ce piața a scazut cu 17% in 2020. Cumparaturile online, care au beneficiat de un impuls masiv in timpul pandemiei Covid-19, vor continua sa alimenteze creșterea dupa eliminarea masurilor de combatere a virusului, potrivit consultanței Bain & Company. Piața […] The post Golful Arabic: petrodolarii resusciteaza piața de lux first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

