Jucatorii italieni de golf Edoardo Molinari si Lorenzo Gagli au fost fortati sa se retraga de la Openul Omanului, care va debuta joi, din cauza unei suspiciuni de coronavirus, fiind plasati in izolare, anunta cotidianul sportiv L'Equipe. Gagli, care admis ca are o "raceala"' si s-a supus unor examene medicale ale caror rezultate urmeaza sa fie comunicate in decurs de doua zile, s-a declarat uimit de aceasta decizie. "Este inexplicabil. Am sosit duminica la Muscat (capitala Omanului - n.red.) si m-am intalnit cu zeci de alti jucatori in sala de gimnastica. Am mancat si am calatorit in autobuz…