- Europa se indreapta anul acesta catre o seceta comparabila cu cea din vara anului 2022, iar ploile din saptamanile urmatoare vor fi cruciale pentru determinarea impactului iernii exceptional de calde si uscate care s-a incheiat, a avertizat luni intr-un raport Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei…

- Razboiul din Ucraina poate fi deja considerat cel mai costisitor conflict militar din istoria omenirii. Astfel, conform unui studiu publicat zilele trecute de Institutul Economic German , „prețul” acestui razboi se ridica, dupa doar un an, la peste 1,6 trilioane (1,6 mii de miliarde) de dolari, suma…

- FOTO ȘTIREA TA| Praf pana la cer in Alba Iulia, in zona noului Kaufland: „La activitațile astea in țarile civilizate se uda” FOTO ȘTIREA TA| Praf pana la cer in Alba Iulia, in zona noului Kaufland: „La activitațile astea in țarile civilizate se uda” Lucrarile pentru realizarea unui nou hipermarket Kaufland,…

- In perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) au deblocat o investiție totala de 731 de miliarde EUR, din care 535 de miliarde EUR au fost finanțate de UE, promovand convergența socioeconomica de durata, coeziunea teritoriala, Europa sociala și o tranziție verde…

- Marcel Ciolacu spune ca vrea supraimpozitarea companiilor cu venituri uriașe. In schimb, munca ar trebui sa fie taxata mai puțin, ca in țarile mai dezvoltate. Totuși, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, il contrazice pe Marcel Ciolacu și spune ca Romania nu are posibilitatea bugetara de…

- Pentru majoritatea celor care locuiesc in orice alta parte a lumii, simplul fapt de a trai in Spania este o plata suficienta. Insa, in ultimii ani, o serie de municipalitați au oferit totul, de la chirii la prețuri reduse sau terenuri de construcție scoase la vanzare pentru sume cu trei cifre pana la…

- Oamenii de știința au avertizat in numeroase randuri liderii politici din intreaga lume pentru a lua masuri privind reducerea emisiilor de carbon trimise in atmosfera și la renunțarea la combustibilii fosili. Schimbarile climatice au determinat o incalzire globala accentuata, iar in 2023 va fi cel…

- Intr-un mesaj pe site-ul grupului, CEO-ul Andy Jassy indica faptul ca grupul „planifica sa elimine putin peste 18.000 de locuri de munca”, inclusiv in Europa. Acest plan este cel mai mare dintre anunturile recente de reducere a fortei de munca care afecteaza sectorul tehnologiei din Statele Unite. Este,…