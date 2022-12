Goldman Sachs Group va concedia mii de angajaţi; disponibilizările de pe Wall Street se intensifică Veniturile bancare din investitii au scazut in acest an, din cauza unei incetiniri a fuziunilor si a ofertelor de actiuni, marcand o inversare puternica fata de 2021, cand bancherii au primit mari majorari salariale. Goldman Sachs avea 49.100 de angajati la sfarsitul celui de-al treilea trimestru, dupa ce a adaugat un numar semnificativ de angajati in timpul pandemiei. Numarul sau de angajati va ramane peste nivelurile de dinainte de pandemie, a spus totusi sursa. Forta de munca era de 38.300 la sfarsitul anului 2019, potrivit documentelor depuse de banca la autoritatile de reglementare. Numarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

