- Joseph DeAngelo, supranumit ”The Golden State killer” și care a terorizat California în anii 1970 și 1980, a pledat luni ”vinovat” pentru 13 crime și zeci de violuri, precum și alte crime în fața unui tribunal din Sacramento, relateaza AFP. În cadrul unui…

- Condamnat in 1997 pentru sase crime, Marius Csampar a fost eliberat in luna mai a acestui an de judecatorii Tribunalului Mehedinti, care au considerat ca barbatul a fost reabilitat in cei 23 de ani de detentie.

- Cu ocazia Sambetei Mortilor, acesta a decis sa imparta pachete mai multe persoane in numele mamei sale. Fostul condamnat la 99 de ani de inchisoare spera sa fie iertat de mama sa pentru toate lucrurile rele pe care le-a lasat in urma. Citeste si: Cel mai periculos criminal in serie din Romania…

- Starea fetei in varsta de 17 ani din Mehedinti, care a fost incendiata de un barbat eliberat dupa 25 de ani de detentie, este critica, iar prognosticul medicilor este rezervat avand in vedere gradul de arsura si suprafata afectata. „Ardea tot. Bunica fetei zbiera. Am vazut fata stand pe pietroi. Era…

- In comuna Darvari, județul Mehedinți a avut loc, vineri, un incident dramatic. O adolescenta de 17 ani, din Mehedinți, a fost stropita cu benzina și apoi i s-a dat foc de catre un criminal in serie.

- Un sofer de camion din Romania, condamnat deja la inchisoare pe viata, a fost gasit vinovat pentru uciderea si violarea unei tinere studente, in Austria, in 2014, potrivit tribunalului din Innsbruck, citat de Agepres.

- Lance Armstrong , unul dintre cei mai controversați spotivi din istorie, a vorbit in cadrul unui interviu acordat pentru ESPN despre viața sa. Fostul ciclist , care a caștigat de șapte ori Turul Franței, apoi a fost prins intr-un uriaș scandal ce a vizat dopajul, a vorbit despre copilaria nefericita.…