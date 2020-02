Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu a apasat butonul de aur pentru pentru prima data in aceasta ediție, vineri seara, dupa ce a urmarit prestația mecanicului auto Radu Palanița.Radu Palanița, 40 de ani, este mecanic auto din București, dar pasiunea sa este muzica. „Nu am niciun fel de studii muzicale, insa am aflat ca…

- In cea de-a doua editie a show-ului „Romanii au talent“, un pusti de sase ani i-a uimit pe membrii juriului cu un numar impresionant, care l-a determinat pe Andi Moisescu sa apese Golden Buzz-ul.

- Vineri seara, micuțul Theodor Marcu a reușit sa lase juriul ”Romanii au talent” cu gura cascata și a obținut un Golden Buzz de la Andi Moisescu, trecand automat in semifinala, informeaza Pro TV. Copilul de 6 ani a spus ca vrea sa devina ”geniul tuturor lucrurilor”. La 6 ani, Theodor iubește numerele…

- Desi are doar 6 ani, Theodor iubește numerele inca de cand era și mai mic decat atat. "Theodor a fost ghidus de cand era mic. Stia deja alfabetul la un 1 si 8 luni. Are o curiozizate debordanta. Citeste cursiv de la patru ani. De la cinci ani in limba franceza", a spus mama baietelului. De un an,…

- "Romanii au talent" a avut 2,6 milioane de persoane din intreaga țara, desi pana acum show-ul nu a coborat sub trei milioane de telespectatori. Chiar și așa, "Romanii au talent" iși pastreaza supremația, cu audiense duble și chiar triple fața de Antena 1 și Kanal D. ROMANII AU TALENT 2020.…

- Un concurent originar din Ucraina a lasat fara cuvinte spectatorii si juriul de la „Romanii au talent“ cu numarul sau inedit, iar prezentatorii Smiley si Pavel Bartos au fost atat de incantati incat au apasat Golden Buzz-ul si l-au trimis direct in semifinalele show-ului de la Pro TV.

- RUX este cunoscuta ca facand parte din trupa Like One, a caror pagina de aprecieri distreaza 1 milion de utilizatori. Este protagonista a mai multor clipuri virale de pe internet. Firea ei libera, nonconformista și vesela i-a adus mii de fani in toata țara! Ana Maria Calița este caștigatoarea…