Golan lansează al doilea album de studio, intitulat „I” Golan lanseaza al doilea album de studio, intitulat „I”. Albumul electro „I” a fost scris, compus și produs de catre membrii proiectului. Impreuna cu albumul, Golan a lansat și single-ul „Hypest”. Cuvantul „Hypest” este un superlativ și poate fi tradus drept cel mai inalt nivel de entuziasm pe care cineva il resimte referitor la o persoana, un lucru sau o situație anume. Titlul acompaniaza perfect ritmurile EDM ale piesei care te transporta catre starea exprimata de cuvantul „Hypest”. Anterior lansarii albumului, Golan a lansat piesele „75″, in colaborare cu Valeria Stoica, și „Rising to Fall”.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

