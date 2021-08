Stiri pe aceeasi tema

- Golan lanseaza al doilea album de studio, intitulat „I”. Albumul electro „I” a fost scris, compus și produs de catre membrii proiectului. Impreuna cu albumul, Golan a lansat și single-ul „Hypest”. Cuvantul „Hypest” este un superlativ și poate fi tradus drept cel mai inalt nivel de entuziasm pe care…

- Urmatorul album de studio al lui Ed Sheeran, al patrulea al artistului britanic, urmeaza sa fie lansat toamna aceasta, a declarat pentru Variety managerul lui, potrivit news.ro. Sheeran a prezentat recent single-ul ”Bad Habbits”, care a petrecut deja patru saptamani pe primul loc in topul…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a lansat "Ghidul asiguratului", care ajuta publicul sa inteleaga modul de functionare a acestui sistem, potrivit Agerpres. Potrivit Biroului de presa al institutiei, ghidul a fost postat pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, si promovat pe pagina de Facebook.…

- Duminica, 18 iulie, la Biblioteca Municipala „Eugen Lovinescu" din Falticeni a avut loc lansarea celui mai nou roman semnat de scriitorul falticenean Alexa Pascu, intitulat „Vis spulberat".Manifestarea a fost deschisa de gazda intalnirii, Nicoleta Hoștinaru, directoarea ...

- „Shoot For The Stars Aim For The Moon", primul album aparut dupa moartea lui Pop Smoke, a fost cel mai bine vandut album hip-hop in SUA in ultimul an, inregistrand cea mai longeviva prezenta pe primul loc in topul Hip-hop/ R&B dupa anul 1990. Discul a reusit sa se mentina in top 5 al Billboard 200 timp…

- China a lansat joi, 17 iunie, spre statia sa spatiala un prim echipaj uman alcatuit din trei astronauti – Nie Haisheng, Liu Boming si Tang Hongbo. Vor ajunge la destinatie in doar cateva ore si vor ramane circa trei luni la bordul modulului Tianhe, la o inaltime de 380 km deasupra Terrei. Lansarea a…

- CFR Cluj a oficializat transferul lui Rachid Bouhenna (29 de ani). Ultima data la Sepsi, stoperul va evolua din sezonul viitor in Gruia. Transferul lui Bouhenna a agitat apele in play-off-ul Ligii 1, sezonul trecut. Sepsi s-a simțit tradata de comportamentul stoperului de 29 de ani, pus capitan la un…

- OPPO a intrat anul trecut in categoria accesorii portabile cu lansarea OPPO Watch. Acum, compania tachineaza lansarea urmatorului sau smartwatch. Inaintea evenimentului de lansare a seriei OPPO Reno6 din China, compania a organizat o conferința exclusiva pentru mass-media. La aceasta intalnire, compania…