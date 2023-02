Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Moruțan și Marius Marin au marcat in meciul Pisa – Perugia, din etapa a 26-a din Serie B. Golul lui Marin, care poarta și banderola de capitan, a fost o adevarata bijuterie. Cei doi fotbaliști romani sunt in mare forma inainte de debutul Romaniei in preliminariile EURO 2024. Pisa, ramasa in…

- Pisa a obținut un succes foarte important in fața celor de la Perugia (2-1), iar Marius Marin și Olimpiu Moruțan au facut spectacol pentru echipa din Serie B. Dennis Man a dat și el doua pase de gol in victoria Parmei de la Frosinone (4-3).

- Politehnica Timisoara a reusit sa castige singurul ei test „international” al iernii, dupa cele doua esecuri acasa cu divizionarele „C” din Zalau si Hunedoara. Jucat azi peste granita, in Banatul sarbesc, duelul cu OFK Varset (divizionara secunda clasata pe 8 la vecini) s-a incheiat cu scorul de 1-0…

- Mijlocasul sarb al echipei Hellas Verona, Ivan Ilic, a fost imprumutat la formatia Torino, ocupanta locului 8 in Serie A, potrivit news.ro.In varsta de 21 de ani, Ivan Ilic juca la Hellas Verona de doi ani si jumatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Mijlocașul roman Razvan Marin a fost decisiv in partida dintre Empoli și Torino, marcand un gol și oferind o pasa de gol. Inter Milano a evitat un rezultat slab, dupa ce a fost condusa de ultima clasata, Cremonese, in etapa a 20-a din Serie A.

- Mijlocasul roman Alexandru Cicaldau a marcat un gol si a dat o pasa de gol pentru Ittihad Kalba, care a terminat la egalitate cu Al Bataeh, 2-2, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Emiratelor Arabe Unite. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Alexandru Cicaldau (25 de ani) a marcat un gol superb in minutul 12 al meciului pe care Al Ittihad Kalba l-a caștigat in fața celor de la Al Thaid, scor 6-2, in șaisprezecimile de finala ale „Cupei Președintelui” din Emiratele Arabe Unite. Alexandru Cicaldau se simte tot mai bine in Emiratele Arabe…