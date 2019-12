Stiri pe aceeasi tema

- Genoa, formația romanului Ionuț Radu (22 de ani), a ratat incredibil victoria la Lecce, deși a avut 2-0 pe „Via del Mare”, cu un fenomenal gol cu lob de la 39,7 metri reușit de Goran Pandev (36 de ani), „veteranul” celor de la Genoa. Eliminarile lui Agudelo și Pandev au intors meciul in repriza secunda,…

- Portarul roman, Andrei Radu, nu a fost invins in partida Napoli - Genoa, scor 0-0, din etapa 12 din Serie A, scrie Mediafax.In minutul 53, Andrei Radu a facut o parada incredibila. Jucatorul lui Napoli, Dries Mertens, a primit o pasa periculoasa, pe jos, trimisa in spatele fundașilor la marginea…

- Genoa, echipa lui Ionuț Radu a pierdut, duminica, in fața lui Udinese, cu scorul de 3-1, in etapa 11 din Serie A, potrivit Mediafax.Genoa a deschis scorul, in minutul 22, cand Goran Pandev a șutat din prima in partea dreapta a porții. In minutul 32, Rodrigo De Paul a readus egalitatea, dupa…

- Genoa și Udinese se intalnesc astazi in etapa a 11-a din Serie A, de la ora 16:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 3 și TV Telekom Sport 3. liveTEXT de la 16:00 » Genoa - Udinese Gazdele n-au un sezon prea bun și ocupa locul 17, cu 8 puncte, in timp ce Udinese e pe poziția…

- Juventus a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), formatia Genoa, in etapa a X-a din Serie A. Oaspetii au jucat 36 de minute in inferioritate numerica, perioada in care s-au aparat eroic. Ionut Radu este vinovat la primul gol al gazdelor, dar a avut si multe interventii salvatoare,…

- Genoa, cu portarul Ionut Radu titular, a invins-o sambata cu 3-1 acasa pe Brescia, in etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Italiei, gratie schimbarilor inspirate facute de antrenorul Thiago Motta, numit in aceasta saptamana dupa

- Internationalul moldovean Artur Ionita s-a remarcat cu o pasa de gol in partida cu Genoa-1893 din etapa a patra a campionatului italian de fotbal din Serie A. S-a intamplat in cel de-al o sutalea sau meci pentru clubul sard, la care este legitimat din 2016.

- Genoa, cu Ionut Radu in poarta, a cedat in deplasarea de la Cagliari, din etapa a 4-a din Serie A. Romanul nu a reusit sa faca fata pana la finalul partidei atacurilor gazdelor, desi pana in minutul 85 scorul a fost egal, 1-1. In cele din urma, rezultatul dupa 90 de minute a fost 3-1, potrivit Mediafax.Citește…