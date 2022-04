Stiri pe aceeasi tema

- „U” Cluj a caștigat meciul de pe Cluj Arena cu CS Concordia Chiajna din etapa cu numarul 5 a play-off-ului Ligii 2, scor 3-1, deși ilfovenii au fost primii care au deschis scorul. In pofida unui meci spectaculos, aproximativ 3000 de spectatori au fost prezenți in tribune. Lucru care l-a dezamagit pe…

- Petrolul Ploiesti si FC Hermannstadt au obtinut victorii, duminica, 17 aprilie, in etapa a cincea a fazei play off a Ligii a II a de fotbal.Petrolul a dispus de Unirea Slobozia cu 3 1, prin golurile marcate de Cosmin Tucaliuc, Sory Diarra si Marian Huja, respectiv Florinel Ibrian.FC Hermannstadt a reusit…

- Petrolul Ploiești a facut un pas important spre promovarea directa in primul eșalon al fotbalului romanesc dupa ce a invins duminica, pe stadionul „Ilie Oana”, cu scorul de 3-1, echipa Unirea Slobozia. Acesta a fost primul meci al etapei a cincea a play-off-ului Ligii 2.

- Azi incepe etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2. De la 16:30 se intalnesc ultimele doua clasate din play-off. primește vizita Unirii Slobozia. De la 19:00 are loc derby-ul etapei: Petrolul – FC Hermannstadt. Play-off Liga 2, programul etapei a 3-a, clasamentul și televizarile Miercuri, 6 aprilie ora…

- In pauza competiționala, ocazionata de meciurile amicale ale Naționalei, FC Buzau are programata o partida de pregatire, in deplasare. Elevii lui Cristi Pustai vor juca, maine, un meci amical cu Unirea Slobozia, echipa calificata in play-off-ul Ligii secunde. Partida cu formația antrenata de Adrian…

- Președintele celor de la Miercurea Ciuc, Zoltan Szondi, o acuza pe FC Brașov: „Nu aveau bani de apa, dar au stat la hotel de 4 stele!”. Sunt suspiciuni la Csikszereda dupa meciul solid facut de brașoveni! Petrolul, U Cluj, Hermannstadt, CSA Steaua, Concordia Chiajna și Unirea Slobozia merg in play-off-ul…

- Tot mai pasionala in ultimii ani, grație prezenței echipelor de tradiție, dar și mulțumita sistemului cu play-off și play-out, divizia secunda promite un show de zile mari și pentru a doua jumatate a sezonului 2021-2022. In cursa pentru promovare sunt formații precum Petrolul Ploiești, AFC Hermannstadt…

- La mijlocul saptamanii trecute, Unirea Slobozia a trecut, la scor de neprezentare, de CSM Fetești. Toate golurile s-au marcat in prima repriza, iar marcatorii au fost Ibrian și noii veniți Silaghi și Gherghiceanu. Mult mai grea a fost misiunea elevilor lui Adrian Mihalcea in meciul de vineri, 28 ianuarie…