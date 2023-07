Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași a revenit acasa dupa un cantonament derulat in perioada 26 iunie- 7 iulie la Bansko, in Bulgaria. Moldovenii vor debuta in noul sezon al Superligii impotriva celor de la CFR Cluj, in deplasare, pe 15 iulie, de la ora 21:30. Revenit in țara, cel mai experimentat jucator al ieșenilor, mijlocașul…

- Christopher Braun (31 de ani) a fost transferat de Rapid de la CFR Cluj pentru 300.000 de euro. Momentan, giuleștenii nu l-au vazut la lucru pe german, in meciuri, intrucat se recupereaza dupa o accidentare teribila. Fostul coleg din Gruia, Denis Kolinger, a vrut sa-i aplice un tackling dur lui Coman…

- Meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova s-a disputat duminica seara, in cadrul etapei a șaptea a play-off-ului din Superliga, pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Gruia și s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, dupa golurile marcate de catre Muhar, in minutul 66, respectiv Ivan, in minutul…

- CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Universitatea Craiova, 1-1, și e la un pas sa iasa din lupta la titlu, fiind la 7 puncte de liderul Farul, cu 3 meciuri ramase de jucat. La finalul meciului din Gruia, Basarab Panduru a comentat evoluția celor doua echipe și se declarat surprins de deciziile tactice…

- Cristi Manea a fost dezamagit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Fundașul ardelenilor a dat vina și pe arbitraj pentru rezultatul din Gruia. In urma egalului, CFR ramane pe locul 3 in Liga 1, cu 39 de puncte, in timp ce Universitatea se afla pe locul 4, cu 36 de puncte. Cristi Manea, dezamagit…

- Dan Petrescu si-a distrus echipa dupa infrangerea suferita in Gruia, impotriva celor de la Rapid, cu scorul de 3-1. Tehnicianul a criticat maniera de arbitraj și apararea echipei sale, iar mai apoi a vorbit despre o posibila plecare de pe banca ardelenilor.Dan Petrescu a vorbit si despre eventuala plecare…

- CFR Cluj a pierdut pe terenul Rapidului, scor 3-1, iar campioana en-titre are din ce in ce mai puțin șanse la caștigarea unui nou titlu. La finalul partidei din Giulești, antrenorul Dan Petrescu și-a criticat jucatorii.

- Situație scandaloasa la CFR Cluj, pe finalul play-off-ului, dupa ce un jucator de top al campioanei Romaniei a fost scos din echipa de catre oficialii din Gruia dupa ce și-a cerut banii.Mihai Bordeianu (31 de ani), mijlocașul central al campioanei Romaniei, a fost scos din echipa de start a formației…