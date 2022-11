Gol anulat Ecuadorului, în primele minute ale meciului cu gazda Qatar. Ce au văzut arbitrii din camera VAR Campionatul Mondial de fotbal a inceput cu o decizie „la milimetru”. Enner Valencia a deschis scorul pentru sud-americani, in minutul 3 al partidei cu gazda Qatar, insa reușita a fost anulata de „centralul” italian Daniele Orsato, dupa o decizie a arbitrilor din camera VAR. „O decizie la limita”, a reacționat ziarul elvețian Blick , care nu e convins de corectitudinea deciziei. „Intrebarea este daca doi fotbaliști din Qatar au fost sau nu in spatele atacantului ecuadorian Valencia”, noteaza publicația helveta. „Echipa El Tri a ramas calma, dupa ce arbitrii VAR au anulat golul pentru o presupusa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

