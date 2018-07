Stiri pe aceeasi tema

- Teraplast a aplicat in 2017 pentru un ajutor de stat in valoare de 13 milioane de euro, dar a fost refuzata in favoarea unei multinationale, insa va aplica si anul acesta pentru un ajutor de stat in valoare de 4 sau 5 milioane de euro, a declarat, Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie…

- Carina Țurcan, membra a Consiliului de Administratie al companiei Inter Rao, a fost arestata fiind acuzata de spionaj in favoarea statului roman, au afirmat surse apropiate anchetei pentru TASS, citata de Știrile Pro TV. “Este suspectata ca a spionat pentru Romania”, au declarat sursele, fara a da mai…

- CFR Calatori a fost reorganizata Tren. Arhiva foto: Razvan Stancu. Compania CFR Calatori a fost reorganizata printr-o hotarâre de ieri a Consiliului de Administratie, numarul directorilor la nivel central fiind redus de la 13 la 9. Posturile de consilieri si experti…