Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din 21 ianuarie 2022 a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, Vladuț, bucatarul matinalului, a preparat o rețeta proprie de salam de biscuiți cu fistic și sirop de ciocolata alba cu caramel sarat.

- Cum faci friganele pufoase, ca la mama acasa și care este rețeta secreta a gospodinelor iscusite. Friganelele sunt o alternativa ușoara și delicioasa la micul dejun, și se prepara cu puține ingrediente. Ca sa-ți iasa perfecte, trebuie sa ții cont de cateva aspecte care țin de modul de preparare. Cum…

- Simona Gherghe impreuna cu soțul și cu cei doi copii ai sai trebuiau sa fie astazi la munte, in vacanța, insa lucrurile nu au stat așa cum și-au planuit. Iata care este motivul pentru care prezentatoarea TV a fost nevoita sa anuleze plecarea!

- In ediția din 20 decembrie 2021, de la Neatza cu Razvan și Dani, Vladuț, indragitul bucatar al emisiunii a preparat o rețeta de fursecuri sub forma de bulgarași cu glazura de ciocolata alba și fistic.

- In prag de sarbatori, aranjam casele, decoram bradul și așteptam colindatorii impreuna cu familia și prietenii. Un pahar cu vin fiert, cu scorțișoara și felii de portocala, completeaza perfect tabloul de Craciun. Specialistii sustin, insa, ca trebuie sa urmarim o armonizare cat mai buna a gustului mancarurilor…

- Pe drumul dintre Pitești și Brașov, in localitatea Valea Mare Prava, tanara a pierdut controlul mașinii intr-o curba si a intrat violent in mașina care venea din sens opus. O a treia mașina care circula in spatele ei a intrat inevitabil in autoturismele avariate. Femeia a fost testata cu aparat etilotest,…

- Știrile surprinzatoare din zilele noastre despre locuința celebritaților sunt de mare interes, cu atat mai mult cu cat este vorba despre locuința regala. Iata ce legatura au Kate Middleton, prințul William și intreaga familie regala cu Ikea. Nimeni nu ar fi crezut așa ceva. Familia regala: Kate Middleton,…

- Un desert delicios, un fel de tarta ialomiteana, placinta cu dovleasc este nelipsita toamna de pe mese. Reteta prajiturii o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).