Gogoși de post cu bicarbonat, rețeta perfectă pentru weekend-urile din post Fie ca ești mic sau mare, gogoșile vor ramane intotdeauna cel mai delicios dulce indiferent de perioada in care ne aflam. Ei bine, cum majoritatea dulciurilor sunt interzise in post, va prezentam astazi rețeta de gogoși de post cu bicarbonat, perfecta pentru weekend-uri. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar mai ales, cum le prepari pentru a ieși cu adevarat delicioase. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O seara petrecuta in compania celor dragi din viața noastra nu poate fi completa fara o mancare buna și proaspata. Insa ce faci in zilele in care dorești sa organizezi așa ceva, insa nu ai timp sa gatești? Cea mai rapida și buna soluție este sa apelezi la ajutorul unui restaurant care iți poate livra…

- Cea mai veche mențiune a sufleului este atribuita celebrului bucatar francez Vincent La Chapelle, la inceputul secolului al XVIII-lea. Dezvoltarea și popularizarea sufleului aparțin maestrului culinar Marie-Antoine Careme, la inceputul secolului al XIX-lea. Primele variante ale preparatului au fost…

- Alexandra Dinu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un regizor american, insa acum sunt nevoiți sa iși traiasca iubirea la distanța. Actrița romanca a povestit cum reușesc sa se descurce ea și partenerul ei, chiar daca ii despart sute de kilometri.

- Daca ai ramas in pana de idei in ceea ce privește micul dejun sau o simpla gustare, iata o rețeta perfecta! Rulada pentru aperitiv e magnifica, arata superb și se face foarte simplu. Ai mai jos modul de preparare și cateva trucuri. Rețeta pentru rulada aperitiv Așa cum ii spune numele, preparatul e…

- Dony, Otilia și Erika Isac au avut nevoie de doar doua ingrediente pentru a lansa cea mai hot piesa: „Peaches and Cream”. Compus de catre hitmaker-ul Laurențiu Duța alaturi de Dony, Erika Isac și Mazo Daniel Giraldo, „Peaches and Cream” este un single ce te indeamna sa ieși din zona de confort, sa incepi…

- Ce este mai ușor de preparat decat un piure de cartofi. Este garnitura perfecta pentru diverse preparate, sosuri, fripturi, carne la gratar. Deși se prepara foarte ușor, exista cateva reguli de care trebuie sa ții cont daca vrei sa-ți iasa cremos. Secretul pentru un piure cremos Un prim pas pentru un…

- Mod de preparare: Aluatul se pregateste ca in reteta „Aluat pentru placinte și invirtite”. Umplutura se pune pe foaia de aluat gramajoare nu prea mari, foaia se taie pa-tratele, colturile patratelelor se ung cu ou, se unesc in centru, se lipesc si se apasa usor. Placintele se pun cu cusatura in jos…

- Omleta este unul dintre preparatele cel mai usor de facut, dar si cel mai usor de ratat. De altfel, odinioara era o proba ce demonstra abilitatile unui bucatar. In vremurile moderne, in care tehnologia face mare parte din treaba unui chef, o simpla omleta ar putea fi din nou testul suprem.