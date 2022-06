Gogol, Puşkin, Dostoievski etc., etc. Originea ucraineana a lui Gogol l-a aparat pana acum de astfel de orori. Nu se stie insa pentru cat timp. Privind cum se radicalizeaza lumea, in special noua intelectualitate, e posibil ca si Gogol sa aiba parte de aceeasi soarta. Ba chiar s-ar putea ca soarta lui sa fie si mai cruda. Traim intr-o lume in care diavolul si-a bagat de mult coada. Intr-o lume pur gogoliana. * Se pare ca Gogol e ceva mai norocos decat Dostoievski si Puskin, ba chiar mai norocos decat Dostoievski si Puskin luati la un loc. Caci inca nimeni nu i-a rascolit biografia si nu l-a scos nici din librarii, nici din biblioteci,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Institutului Ucrainean al Carții, Aleksandra Koval, a afirmat luni ca, potrivit estimarilor sale, numarul „carților de propaganda rusa” care ar putea fi eliminate din biblioteci se ridica la peste 100 de milioane, inclusiv volume aparținand clasicilor ruși, potrivit Interfax Ucraina.…

- "In orice context dificil, un stat e dator sa iși ia masuri din timp. Daca nu le ia din timp, mai bine sa stea cuminte. Exista o serie de elemente asupra carora ar fi trebuit intervenit cu multe decenii in urma. Nu s-a intamplat, facem ce putem. Traim intr-un ocean de propaganda. Toate acest arhipelag…

- Un politician și cunoscut regizor rus a izbucnit in lacrimi in timpul unei emisiuni TV din cauza scufundarii „Moskvei”, uitand varianta oficiala a Rusiei potrivit careia nava sa amiral de la Marea Neagra a fost avariata de o explozie a munițiilor de la bord. Vladimir Bortko, in varsta de 75 de ani,…

- Scriitorul roman, Orlando Baraș, a facut o lista cu importanți scriitori ai Rusiei care și-au exprimat parerile despre propriul lor popor: Mihail Saltikov-Șcedrin – ”Daca aș adormi, trezindu-ma dupa o suta de ani, și m-ar intreba cineva ce se intampla in Rusia, aș raspunde fara sa clipesc: beție și…

- Odata cu declanșarea conflictului din Ucraina au crescut accesarile pentru titlurile legate de președintele Rusiei, Vladimir Putin sau Rusia, potrivit platformei romanești de streaming pentru audiobooks si e-books. Astfel, e-book-ul intrat recent in portofoliul Voxa, „Hai sa vorbim despre Putin” a urcat…

- Cartea este si o meditatie asupra comunismului, asupra terorii si a abuzurilor, asupra vulnerabilitatii creatorilor in fata fortei brute. Lenin ii ura pe scriitori, Stalin ii trimitea in Gulag, Hrusciov l-a impiedicat pe Pasternak sa-si ridice Nobelul, Brejnev il va obliga pe Soljenitin sa aleaga exilul.…

- Viața ne curge, zilele astea, alambicat. Se scumpește benzina, nu se mai gasește uleiul, baga aleșii – ori se gandesc sa bage, ca le stau criticile și parerile contra colea, la omușor, in gat – cenzura. Și, dinspre frontul de est, vin nu doar refugiați la noi, ci și vești proaste. Mor oameni, mor copii,…

- Primele scrieri ale ucrainenilor, opere produse in Rusia Kieveana (secolele XI-XIII), au fost compuse in slavona bisericeasca și reprezinta, astfel, patrimoniul literar comun rușilor, bielorușilor. Dupa invazia mongola (secolul al XIII-lea), literatura ucraineana a fost in declin – pana la renașterea…