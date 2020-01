Goebbels l-a demis pe ministrul Culturii din Brazilia. Cum a fost posibil

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii din guvernul președintelui brazilian de extrema dreapta Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, a demisionat vineri dupa a provocat un scandal cu un discurs în care l-a parafrazat pe șeful propagandei naziste Joseph Goebbels, relateaza AFP. ”În lumina episodului lamentabil,…

- CHIȘINAU, 27 dec - Sputnik. Șeful statului a mers in vizita la parinții sai și a realizat un filmuleț despre casa in care și-a petrecut copilaria. ”Am decis sa va invit in casa parinteasca pentru ca voi sa ma cunoașteți mai bine. Deseori primesc intrebari personale, de aceea am mers acasa, la…

- CHIȘINAU, 21 dec – Sputnik. Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a anunțat ca de saptamana viitoare administrația Capitalei va lansa o aplicației prin care oamenii simpli vor putea sa sesizeze Primaria cu privire la problemele ce țin de evacuarea gunoiului și de iluminatul stradal. "Saptamana…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a jignit-o pe activista Greta Thunberg, dupa ce adolescenta a criticat cresterea violentei impotriva comunitatii indigene din padurile amazoniene, scrie The Guardian, conform Mediafax."Oamenii indigeni sunt pur si simplu ucisi fara mila in timp ce incearca…

- © Sputnik / Miroslav Rotari Cebotari, despre locul aflarii lui Vlad Plahotniuc și de ce ar vrea sa revina acasaCHIȘINAU, 2 dec – Sputnik. Statele Unite ale Americii l-ar putea extrada pe fostul lider al Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, daca va exista o solicitare in acest sens. De aceasta parere…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a distribuit luni pe Twitter un videoclip in care este intruchipat de un leu hartuit de hiene reprezentand partidele politice, ONG-urile, media si chiar ONU, relateaza AFP potrivit Agerpres Aceasta postare postare publicata la inceputul dupa-amiezii si vazuta…

- Presedintele american Donald Trump, un vechi admirator al firmei lui Steve Jobs, a criticat sambata disparitia butonului fizic la noile iPhone, o reclamatie pe care i-a adresat-o in mod direct, pe Twitter, lui Tim Cook, CEO-ul Apple, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Lui Tim: butonul iPhone-ului…

- Presedintele american Donald Trump va face de la Casa Alba un anunt "foarte important" duminica dimineata, a anuntat sambata seara purtatorul sau de cuvant Hogan Gidley, fara a da alte detalii, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune…