- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, considera ca votul dat in Consiliul JAI de Austria si Olanda impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen este "o nedreptate" la adresa tarii noastre, Austria avand "o pozitie ostila" fata de Romania.

- Austria ar fi votat astazi, in Consiliul JAI, impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, conform Antena 3. Aderarea Croației a trecut la vot. Votul impotriva al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania și Bulgaria sunt la pachet. Olanda a explicat in minuta ședinței ca e de acord cu intrarea…

- Premierul Nicolae Ciuca face declarații, joi, dupa ce Austria a votat joi in Consiliul JAI impotriva aderarii Romaniei la spațiul Schengen, iar Olanda a votat impotriva admiterii Bulgariei care e cuplata cu Romania fiind evaluate impreuna. Premierul Nicolae Ciuca susține o declarație de presa la Palatul…

- Consiliul JAI a votat azi „Nu” pentru intrarea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Olanda a votat impotriva accederii Bulgariei in Schengen, in schimb, miniștrii de Interne ai Uniunii au votat intrarea Croației de la 1 ianuarie in spațiul de libera circulație. Austria a votat impotriva aderarii…

- Romania a ratat din nou aderarea la Spațiul Schengen dupa ce Austria și Olanda au votat joi la Consiliul JAI de la Bruxelles impotriva aderarii Bulgariei și Romaniei la acest spațiu. Austria a anunțat oficial, prin vocea ministrului sau de Interne, ca se opune aderarii Romaniei și Bulgariei. Olanda…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, iși menține dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen. Ministrul a contrazis informațiile din presa potrivit carora Austria ar putea ceda la Consiliul miniștrilor de interne din

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, isi mentine dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. Ministrul a contrazis informatiile din presa potrivit carora Austria ar putea ceda la Consiliul ministrilor de interne din 8 decembrie de la Bruxelles.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se declara ferm convins ca Romania va fi acceptata in Schengen. Ciolacu spune ca atat europarlamentarii romani, cat și ministrul de Interne, Lucian Bode, au facut tot ce era necesar pe cale diplomatica, la mijloc fiind vorba de un vot politic.