Godină EXCLUDE o posibilă mușamalizae a accidentului în care a fost implicat un polițist: 'Asta e o adevărată utopie' Polițistul Marian Godina exclude cu orice preț o posibila mușamalizare a cazului in care un polițist a accidentat mortal o fetița, iar o alta a fost ranita. „Se poate vorbi doar in articole de presa de scandal”, menționeaza Godina, asta dupa ce oamenii reclama o posibila mușamalizare a cazului in care o fetița și-a pierdut viața. „Ce aș putea spune pentru a-i satisface pe cei care mi-au comentat azi pe pagina sau pe alții care au simțit nevoia sa-mi lase mesaje in care sa ma ia la rost pentru ce s-a intamplat ieri? Am fost la zeci de accidente mortale cat am lucrat la Poliția Rutiera… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

