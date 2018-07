Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in alerta din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Statul incearca sa gestioneze și sa previna apariția de noi focare. La ora actuala sunt in evoluție 440 de focare in șapte județe din țara. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: „Nu se…

- Ursus Breweries a ramas liderul detasat al pietei berii din Romania si in 2017, cu o cifra de afaceri de peste 373 de milioane de euro si cu un profit net de peste 34 de milioane de euro. Piata berii nu s-a simtit insa prea bine, crescand cu doar 2% in...

- Senatoarea Doina Federovici, presedinta Organizatiei judetene Botosani a Partidului Social Democrat (PSD), a declarat miercuri, dupa respingerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, ca Romania are nevoie de stabilitate economica si politica, astfel incat actualul Executiv sa continue realizarea…

- Banca Mondiala a anuntat ca a aprobat suma de 400 milioane de euro, care va fi acordata Romaniei pentru gestiunea riscurilor de dezastre naturale. Acordul va include o Optiune de Tragere Amanata in cazul producerii unei catastrofe (Catastrophe Deferred Drawdown Option – CATDDO).…

- Romania se afla pe primul loc in Europa la cresterea costului orar cu forta de munca, cu un avans de 12,7% in primul trimestru, urmata de Letonia, cu 11,2% si Ungaria, cu 10,3%, in conditiile unei medii de 2,7% la nivelul UE si de 2% in zona euro, potrivit datelor Eurostat, biroul european de statistica.…

- Datele INS au starnit reactii contrare: pozitive din sfera actului guvernamental, negative din partea opozitiei. Depinde cum ne uitam la pahar. Coalitia de guvernare se uita la jumatatea plina a paharului, iar opozitia, in frunte cu presedintele Iohannis, la jumatatea goala. Puterea…

- „Astazi anunțam ca in scurt timp se va deschide schema de ajutor de stat pentru investițiile private mai mari de 10 milioane de euro, in investiții in deschiderea sau extinderea capacitaților de producție. Nu va ascund faptul ca ținta noastra finala este sa atragem investiții de peste un miliard de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la lansarea editiei din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat pentru investitiile cu impact major in economie, ca tinta Executivului este de a atrage in 2018 investitii de peste un miliard de euro. ”Saptamana aceasta au aparut ultimele date cu…