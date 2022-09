Stiri pe aceeasi tema

- Doua sute patruzeci si patru de milioane de copii inca nu merg la scoala la nivel mondial, o cifra in scadere constanta de peste 20 de ani, dar care ramane ingrijoratoare, a anuntat joi UNESCO, in prima zi a anului scolar in Franta, unde organizatia isi are sediul,

- InfoCons a emis o atenționare la inceput de an școlar valabila pentru parinți și nu numai: Atenție la rechizite, articole vestimentare și pachetul pentru școala al copilului! Inceputul anului școlar aduce in lumina aspecte importante la care parinții, in calitatea lor de consumatori trebuie sa fie atenți…

- Elevii vor incepe scoala pe data de 5 septembrie 2022, potrivit structurii anului scolar 2022 2023, publicata in Monitorul Oficial.Numarul total copii elevi care incep anul scolar 2022 2023, in judetul Constanta, conform SIIIR: 112636, din care:bull; Prescolar:19283bull; Primar:33145bull; Gimnazial:…

- In scurt timp, incepe pregatirea pentru inceperea școlii, in anul școlar 2022-2023. Programa școlara s-a modificat, așadar, copiii se vor intoarce mai repede la școala. O data cu inceperea școlii, parinții vor fi nevoiți sa le cumpere copiilor rechizite noi. In acest an, prețurile au explodat și la…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a incheiat cu autoritati publice locale 11 noi contracte finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de peste 111 de milioane de lei, care vizeaza „renovarea integrata si cresterea eficientei…

- Din cauza unei erori de sistem, elevilor de la Școala nr.37 din Constanța li s-a dat codul greșit, astfel ca notele afișate pe site-ul edu.ro nu erau cele reale, parinții fiind chemați la școala pentru a fi inștiințați și pentru a primi codul corect, scrie ziarul local ReplicaOnline. Conducerea școlii…

- Au fost publicate rezultatele obtinute de elevi la Evaluarea Nationala.Rezultatele pot fi studiate aiciPotrivit acestor rezultate in judetul Constanta sunt 6 medii de 10. Este vorba despre elevi de la SCOALA GIMNAZIALA rsquo;MIRCEA ELIADErsquo; CERNAVODA, COLEGIUL NATIONAL rsquo;MIRCEA CEL BATRANrsquo;…

- O alta companie importanta pe piata muncii judetului Constanta, Romcim CRH Medgidia se implica in sustinerea unei clase de elevi electricieni organizata in sistemul de invatamant profesional ndash; dual, in cadrul liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Medgidia, pentru anul scolar 2022 2023.Asociatia…