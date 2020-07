Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Alexandru Rafila: Nu exista pericolul de infectare in aer liber! Pe bicicleta nu e nevoie sa folosim masca. Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a vorbit la Antena 3 despre miturile legate de coronavirus. Potrivit unui studiu facut recent, daca 90% din populație utilizeaza…

- Ieseanca Andra M. are 27 de ani si de la 20 de ani incearca sa ramana insarcinata pe cale naturala. A cheltuit mii de lei pentru a afla ce problema medicala o impiedica sa obțina o sarcina și nu a aflat niciun raspuns. Aceasta a povestit, pentru sursa citata, ca a aflat ca este gravida exact in ziua…

- De astazi, vremea se raceste simtitor. Meteorologii prognozeaza pentru ziua de miercuri si joi temperaturi de cel mult 15 grade Celsius. Cerul va fi noros si vor cadea ploi în toata tara. În urmatoarele zile, maximele vor oscila între patru si 16 grade. Potrivit Serviciului…

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ploi pentru aceasta zi. Potrivit meteorologilor, in toata țara vor cadea ploi cu descarcari electrice. Avertizarea a intrat in vigoare la ora 12:00 și este valabila pana la ora 21:00. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic…

- Mai mulți cercetatori germani și italieni considera ca sportivii sunt mult mai expuși infectarii cu noul coronavirus, din cauza exercițiilor fizice dese și intense. In acest context, reluarea evenimentelor sportive sunt puse sub un mare semn de intrebare.

- Studenții au lasat multe proprietați goale, apartamentele in regim hotelier au fost convertite in apartamente cu chirie lunara, iar locuințele scumpe din blocurile vechi s-au ieftinit. Multi proprietari spun ca ar lasa la pret pentru clientii hotarati. In aceasta perioada suntem nevoiți sa…

- Specialistii din Ungaria au inceput sa foloseasca pentru tratarea unui pacient aflat in stare grava in spital plasma recoltata de la o persoana care fusese infectata cu coronavirus și care s-a vindecat, anunța romania-actualitati.ro.Șefa Autoritații pentru Sanatatea Publica din Ungaria, Cecilia…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca redeschiderea scolilor va fi anuntata de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta."Decretul privind incetarea starii de urgenta inceteaza pe 16 mai. Insa, asa cum toata lumea stie, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a luat decizia…