Goana după certificate verzi în Italia Farmaciile din Roma sunt luate cu asalt de oameni care au nevoie de certificatele verzi tiparite. Reprezentanții Federfarma – o federație in Italia care reprezinta peste 19.000 de farmacii private – se plang ca farmaciile din Roma au fost luate de asalt de oameni care au nevoie de certificatele verzi tiparite, scrie ANSA. „Imprimam green pass-uri continuu. Unii oameni vin cu cardurile de sanatate pentru intreaga familie și cer și mai multe copii. Ne-am redus de la farmacie la tipografie”, spune Andrea Cicconetti, președintele Federfarma Roma. Acesta spune ca una e sa tiparești 10 certificate verzi… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

