- Marea Britanie va acorda vize de munca absolventilor celor mai bune universitati din lume, initiativa care face parte din sistemul sau de imigrare post-Brexit, conceput pentru a-i atrage pe ”cei mai buni si mai straluciti” angajati, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cantautoarea Taylor Swift a primit miercuri un doctorat onorific din partea Universitatii New York (NYU) si a adresat un mesaj in cadrul ceremoniei de absolvire desfasurata pe Yankee Stadium, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Joi, șeful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a cerut ca un loc sa fie ”rezervat” pentru Ucraina in UE, chiar daca negocierile de aderare ar urma sa dureze timp indelungat. „Auzim foarte des ca Ucraina apartine familiei europene si ca la ora actuala este important sa fie rezervat acest loc” pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…

- Marea Britanie ar putea trimite zeci de mii de solicitanți de azil in Rwanda pentru a fi relocați in țara africana ca parte a unei abordari mai dure pentru a rupe rețelele de trafic de persoane și a opri fluxul de migranți ilegali peste Canalul Manecii, relateaza Reuters . Anunțul a fost facut joi…

- Regatul Unit isi va desfasura sistemul de aparare antiaeriana ultramodern Sky Sabre in Polonia, a declarat joi ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, in timpul unei vizite intreprinse la Varsovia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marea Britanie va interzice importul de petrol rusesc ca raspuns fața de invadarea Ucrainei de catre Moscova, relateaza Politico . Masura vine in contextul in care Statele Unite, aliatul tradițional al Regatului Unit, au anunțat deja, prin vocea președintelui Joe Biden, adoptarea acestei sancțiuni impotriva…

- Guvernul taliban a anuntat recent ca va limita plecarile cetatenilor afgani din tara, in anumite circumstante, fapt ce a provocat ingrijorare in SUA si Regatul Unit in aceasta saptamana, pe fondul temerilor ca masura ar putea afecta eforturile de evacuare, noteaza marti Reuters. Fii la curent…