Stiri pe aceeasi tema

- Google a lansat un ultim raport pentru platforma Android inainte de debutul noii versiuni Android P 9.0. Oreo, lansat in urma cu un an a ajuns in sfarsit sa fie o versiune populara a sistemului de operare, chiar daca mai are mult pana cand va ajunge din urma ultimele trei variante lansate anii trecuti.…

- Sony inca lanseaza modele noi de smartphone-uri din gama Xperia, in ciuda faptului ca acestea nu reusesc sa patrunda in topurile de vanzari la nivel global. Seria XA2 a debutat la inceputul acestui an pe segmentul mid-range premium, cu modelele XA2 si XA2 Ultra, iar acum primeste un nou membru, noul…

- Abia ce am aflat detalii despre Nokia 6.1 Plus , modelul international al telefonului Nokia X6 din China, ca deja au aparut informatii despre un nou smartphone de la HMD Global cu ecran decupat. Este vorba despre Nokia X5, care probabil ca va purta numele 5.1 Plus in restul lumii, care vine cu hardware…

- Proiectul care vizeaza una dintre cele mai aglomerate retele de metrou din lume va permite autoritatilor sa cunoasca in timp real identitatea, locatia si traseul oricarei persoane care foloseste acest mijloc de transport. Potrivit informatiilor aparute in publicatia China Daily, autoritatile chineze…

- Drone profesionale Parrot Disco-PRO AG si Parrot Bluegrass, dedicate agriculturii, sunt disponibile in Romania, potrivit unui anunt al importatorului oficial Falcon Electronics. Dronele pot fi folosite pentru supravegherea culturilor mari (cereale, leguminoase, rapita, floarea soarelui etc), a livezilor…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Cu acest endoscop pentru smartphone poti scoate inelul scapat in scurgere fara sa chemi instalatorul „Apple din industria carcaselor” a lansat protectii pentru…

- Costumul de Iron Man purtat de actorul american Robert Downey Jr. in primul film al francizei de succes, lansat in 2008, a disparut din depozitul in care era stocat, a anuntat politia din Los Angeles, transmite Mediafax . Proprietarii depozitului situat in Pacoima, o suburbie a orasului Los Angeles,…