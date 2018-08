Stiri pe aceeasi tema

- Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot gasi in știrile presei de pe continent. Va prezentam mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția in aceasta saptamana.

- Google actualizeaza versiunea Chrome pentru Windows 10 cu suport pentru noile facilitati aduse de versiunea Creators Update, lansata de Microsoft in aceasta primavara. De acum, browserul Chrome va putea afisa mesaje de notificare folosind suportul nativ oferit de Windows 10. Alertele emise prin Windows…

- Incepe un razboi intre Christina Ich și Alexandra Stan?! Artista care e mai mereu plecata peste hotare a indraznit sa-i dea un sfat in public Angelinei Jolie de Romania, care nu l-a primit prea bine. Focoasa bruneta a rabufnit și i-a transmis doua mesaje lungi, in care se simte tensiunea. Citește și:…

- Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot gasi in știrile presei de pe continent. Va prezentam mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția in aceasta saptamana.

- Peste 500 de persoane sunt blocate pe Muntele Rinjani de pe insula Lombok din Indonezia, care a fost afectata duminica de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter, scrie The Guardian potrivit News.ro . Numarul celor decedati in urma cutremurului a ajuns la 16, iar peste 67 de persoane au…

- Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot gasi in știrile presei de pe continent. Va prezentam mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția in aceasta saptamana.

- Aproximativ 6.500 de persoane au fost retinute de politia thailandeza de la lansarea unei campanii pentru combaterea pariurilor ilegale la meciurile Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, au anuntat, luni, surse oficiale, citate de agentia spaniola EFE. De cand a debutat Cupa Mondiala, pe 14 iunie, competitie…

- In timp ce budismul s-a raspandit in Asia, au aparut diferite forme de scoli care promovau diferite tipuri de practici si invataturi religioase. Unii calugari budisti au ajuns la concluzia ca orice viata este sacra, iar scoala acestora ii invata pe urmasi sa mearga in jurul templului cu mare grija ca…