Stiri pe aceeasi tema

- Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot gasi in știrile presei de pe continent. Va prezentam mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția in aceasta saptamana.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a inspectat stadiul lucrarilor la Tronsonul I al partiei de la Campulung Moldovenesc, un proiect pentru care ministerul a alocat peste 64 de milioane de lei, dar care a avut parte de intarzieri repetate.

- Inarmate cu tot felul de cursuri online, fonduri generoase și institute dedicate cercetarii, universitațile din China sunt varful de lance in eforturile de a promova gandirea lui Xi Jinping in China și in lume, conform agenției de presa Reuters.

- ​Meghan Markle este in centrul atenției de cand s-a casatorit cu Prințul Harry. A participat la numeroase evenimente publice și a impresionat prin ținutele sale care mai de care mai stylish, insa un detaliu le-a atras atenția criticilor de moda.

- Agentia citata aminteste ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, condamnat în 2016 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru frauda electorala si amenintat de un verdict iminent într-un alt proces, pretinde ca este victima unei "structuri subterane" care "paraziteaza…

- Florin Bratu a fost injurat de un jucator de la Dinamo: ”I-am atras atenția ca am ințeles!”. Florin Bratu a redresat echipa Dinamo, a „inventat” noi jucatori, dar nu toate i-au mers cum și-ar fi dorit. „Gazeta Sporturilor” a dezvaluit ca la ultimul meci din play-out, acel fad 0-0 cu Sepsi Sfantu Gheorghe…

- Iohannis s-a aflat vineri la Forumul National al IMM-urilor, context in care a atras atenția decidentii politici nu reusesc sa inteleaga faptul ca niciun plan de afaceri de succes nu poate fi dus la bun sfarsit cu schimbari legislative si fiscale la fiecare guvernare. “Anul trecut, Romania a inregistrat…

- Simona Gherghe are parte de dimineti frumoase, dat fiind faptul cE are o grEdinE foarte ingrijitE, acolo unde ixi bea cafeaua. Vineri, inainte de weekend, prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" a fotografit o parte din natura curtii sale, dar oamenii au fost atenti la un singur detaliu.