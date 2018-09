Stiri pe aceeasi tema

- Un criminal in serie inspaimanta Moscova, dupa ce autoritațile au gasit in ultimele zile cadavrele a doua femeie, bagate in valize și abandonate in locuri diferite din capitala Rusiei, scrie Daily Mail. Poliția din Moscova a descoperit victimele in valize abandonate in incidente separate in oraș, iar…

- Un echipaj de specialiști din cadrul sediului central al IGPF au intervenit astazi in PTF Palanca cu suportul necesar in aplanarea situațiilor incordate la frontiera, dar și menținerea calatorilor informați despre starea lucrurilor din punctul de trecere.

- Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot gasi in știrile presei de pe continent. Va prezentam mai jos șase subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția in aceasta saptamana.

- Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot gasi in știrile presei de pe continent. Va prezentam mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția in aceasta saptamana.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, marți, ca Romania are banii, aproximativ un miliard de dolari, pentru a plati pentru al doilea sistem Patriot, imediat ce scrisoarea de acceptare va veni din SUA, plata urmand a fi facuta, probabil, la inceputul lunii septembrie."Suntem deja in al…

- CHIȘINAU, 11 iul — Sputnik. Cinci persoane, cu vârstele cuprinse între 19 și 25 de ani, au fost reținute de ofițerii antidrog din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Procurorii din sectorul Râșcani, anunța Poliția printr-un comunicat.…

- Adobe a dezvaluit ca lucreaza la un sistem bazat pe inteligenta artificiala (AI) care sa identifice rapid si usor daca o fotografie a fost modificata cu ajutorul programelor digitale de editare a fotografiilor, precum Photoshop, si ce modificari au fost facute in imaginea respectiva.

- Un jaf la banca a avut loc, luni dupa-amiaza, la Cluj-Napoca, iar acum polițiștii solicita ajutorul clujenilor pentru a-l depista pe autorul faptei.”În jurul orei 15:00, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca într-o unitate bancara, de pe raza municipiului…